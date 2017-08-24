Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 9:33
0
Moulin_
39
Код вставки плеера

Иномарка влетела на Богословское кладбище, ломая надгробья‍

0
 
 

Красный Nissan Almera разнес несколько могильных плит

В ночь на 24 августа 2017 года в Петербурге произошла странная авария. Неизвестный водитель вишневого Nissan Almera, по неустановленным причинам не справившись с управлением, пробил ограду Богословского кладбища, оказался на его территории и снес несколько надгробных плит. 

Как сообщили очевидцы происшествия в сообществе spb_today, случилось это на пересечении Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта. Водитель повредил несколько могильных плит, которые были установлены в относительной близости от кладбищенской ограды. 

Неизвестно, пострадал ли водитель и был ли он в автомобиле один; сообщается, что номера с "Ниссана" скручены, так, чтобы нельзя было идентифицировать автомашину, а людей внутри не было. 

Видео: архив
Фото: spb_today

Показать на карте
Теги: авария , автомобиль на кладбище , богословское кладбище , дтп , дтп петербург , кладбище , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5