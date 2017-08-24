Иномарка влетела на Богословское кладбище, ломая надгробья‍

Красный Nissan Almera разнес несколько могильных плит

В ночь на 24 августа 2017 года в Петербурге произошла странная авария. Неизвестный водитель вишневого Nissan Almera, по неустановленным причинам не справившись с управлением, пробил ограду Богословского кладбища, оказался на его территории и снес несколько надгробных плит.

Как сообщили очевидцы происшествия в сообществе spb_today, случилось это на пересечении Бестужевской улицы и Лабораторного проспекта. Водитель повредил несколько могильных плит, которые были установлены в относительной близости от кладбищенской ограды.

Неизвестно, пострадал ли водитель и был ли он в автомобиле один; сообщается, что номера с "Ниссана" скручены, так, чтобы нельзя было идентифицировать автомашину, а людей внутри не было.

Видео: архив

Фото: spb_today