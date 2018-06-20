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Иномарка сбила пенсионерку на Кондратьевском проспекте
Сегодня, 10:44
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Alena_Zinovieva

Иномарка сбила пенсионерку на Кондратьевском проспекте

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Наезд произошел на "зебре".

Вечером 16 апреля в Калининском районе Петербурга произошел наезд на пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 68-летняя женщина попала под колеса машины марки Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Кондратьевском проспекте. В результате столкновения с автомобилем пенсионерка получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что фургон сбил пожилого мужчину на Дороге жизни.

Фото: Piter.TV

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Теги: авария, наезд на пешехода, сбил пенсионерку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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