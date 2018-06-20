Иномарка сбила пенсионерку на Кондратьевском проспекте

Наезд произошел на "зебре".

Вечером 16 апреля в Калининском районе Петербурга произошел наезд на пенсионерку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 68-летняя женщина попала под колеса машины марки Mitsubishi Lancer. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Кондратьевском проспекте. В результате столкновения с автомобилем пенсионерка получила серьезные травмы. Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося ведется проверка.

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Фото: Piter.TV