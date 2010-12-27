Школьник попал под колеса иномарки на проспекте Испытателей

Ребенок переходил дорогу по "зебре".

Утром 18 декабря на проспекте Испытателей школьник оказался под колесами иномарки. По информации ОГИБДД по Приморскому району, столкновение произошло у дома №28.

Сообщается, что 11-летний мальчик госпитализирован в больницу. О его состоянии информации не поступало.

Кто оказался виновником ДТП – идущий на красный сигнал мальчик или 31-летний водитель, поехавший на запрещающий сигнал, – пока не установлено.

Утром на Рабфаковской улице машина сбила человека. "Невидимка" в тяжелейшем состоянии.

Фото: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург. / ВКонтакте