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Иномарка сбила 16-летнего велосипедиста на проспекте Просвещения
Сегодня, 13:09
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Иномарка сбила 16-летнего велосипедиста на проспекте Просвещения

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Подростка госпитализировали в больницу.

Полиция начала проверку всех обстоятельств ДТП на проспекте Просвещения с подростком-велосипедистом. В результате аварии подросток получил травмы, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Все произошло накануне, 23 августа, около 15.34. Установлено, что 43-летний водитель Opel Astra двигался от проспекта Энгельса в сторону улицы Симонова. Там он совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, не спешившись.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель только за 2023-2024 год 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Штрафы им так и не были оплачены.

Ранее Piter.TV сообщал, что трехлетний ребенок пострадал в аварии на Будапештской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: аварии с участием велосипедиста, дтп на проспекте просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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