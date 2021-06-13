Иномарка сбила 16-летнего велосипедиста на проспекте Просвещения

Подростка госпитализировали в больницу.

Полиция начала проверку всех обстоятельств ДТП на проспекте Просвещения с подростком-велосипедистом. В результате аварии подросток получил травмы, его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу.

Все произошло накануне, 23 августа, около 15.34. Установлено, что 43-летний водитель Opel Astra двигался от проспекта Энгельса в сторону улицы Симонова. Там он совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, не спешившись.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель только за 2023-2024 год 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Штрафы им так и не были оплачены.

Ранее Piter.TV сообщал, что трехлетний ребенок пострадал в аварии на Будапештской улице.

Фото: Piter.TV