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Трехлетний ребенок пострадал в аварии на Будапештской улице
Сегодня, 9:45
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Трехлетний ребенок пострадал в аварии на Будапештской улице

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Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Накануне, 23 августа, на Будапештской улице в Санкт-Петербурге столкнулись BMW и Lada Priora. Фотографии ДТП опубликовали очевидцы в социальных сетях. Известно, что авария произошла, когда водитель иномарки вез детей в садик.

В результате дорожной аварии серьезно пострадал маленький ребенок. Приехавшие на место ДТП врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как пишет 78.ru, в состоянии средней тяжести ребёнка госпитализировали в детскую городскую больницу № 5.

Ранее Piter.TV сообщал, что на трассе "Скандинавия" в Ленобласти произошло смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, а еще трое, включая 10-летнего ребенка, получили травмы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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