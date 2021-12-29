Инновационное производство стройматериалов высокой прочности появится в Петербурге

Эксперты поручили доработать предложенные бизнес-планы.

Экспертный совет особой экономической зоны "Санкт-Петербург" на прошлой неделе рассмотрел проект компании ООО "БР Инвест" по производству строительных материалов с защитным покрытием.

Так, компания готова создавать энергетическое и медицинское оборудование. Об итогах встречи рассказали в городском комитете по промышленной политике и инновациям.

Предприятие одно из предприятий-участников встречи предложило производить оборудование для распределения электроэнергии, третье – выдвинуло идею создания научно-производственного предприятия по разработке и изготовлению медицинского оборудования.

Бизнес-планы отправили на доработку: необходимо уточнить технические детали и финансовые показатели. После этого исправленные проекты снова рассмотрят, эксперты решат, кому присвоить статус резидента ОЭЗ.

Фото: Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" / Вконтакте