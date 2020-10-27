Инфляция в Петербурге выросла в ноябре

Основной вклад в инфляцию внесли овощи, фрукты, молочные продукты и услуги мобильной связи.

В ноябре темпы роста цен в Петербурге достигли 8,7% после 7,7% в октябре. Основной вклад в инфляцию внесли овощи, фрукты, молочные продукты и услуги мобильной связи, информирует Пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Эти изменения произошли из-за увеличения расходов производителей и поставщиков, а также уменьшения предложения определенных товаров и услуг, что ускорило общий рост цен в городе.

Например, цены на картофель поднялись из-за низкого урожая в регионах-производителях. Импортные яблоки и апельсины подорожали из-за падения курса рубля, что привело к повышению цен на эти товары. Производители молочных продуктов увеличили издержки на рабочую силу, упаковку и транспортировку, что отразилось в повышении цен на сыр, творог, молоко и йогурт. В ноябре эти продукты дорожали быстрее, чем в прошлом месяце. Мобильные операторы также включили в тарифы дополнительные расходы на развитие сетей, техническое обслуживание и зарплату персонала, что стимулировало рост цен на услуги связи в ноябре.

Ранее мы сообщили о том, что срок сдачи квартир в Петербурге сократился на 2,4%.

Фото: Piter.TV