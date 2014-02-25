Годовая инфляция замедлилась до 8,1%.

Инфляция в России в августе снизилась на 0,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Отмечается, что в июле был зафиксирован рост потребительских цен на 0,57%. Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность и в пересчете на год сократился и составил 4,1%. Также регулятор отметил, что снижение объясняется выходом из расчета индексации коммунальных тарифов. Кроме того, годовая инфляция замедлилась до 8,1%.

Ранее Путин заявил, что при резком снижении ключевой ставки цены будут расти.

Фото: pxhere.com