Инфляция в России ускорилась из-за роста цен на бензин и дизель

Также значительно выросли цены на картофель и лук.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 июня инфляция в России ускорилась до 0,25 процента по сравнению с 0,15 процента неделей ранее. Годовая инфляция, по разным методикам, составила 5,82–5,85 процента.

Основным драйвером роста цен стало топливо. Бензин за неделю подорожал на 3 процента, дизельное топливо — на 2,7 процента. Среди продуктов питания наибольший скачок показали овощи: картофель вырос в цене на 7,5 процента, лук — на 6,6 процента. Однако, как отмечается, в целом продуктовая корзина дорожает медленнее, чем моторное топливо.

На петербургских АЗС ввели лимиты на топливо из-за ажиотажного спроса.

Фото: Piter.tv