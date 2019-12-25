Врач Владимир Никифоров рассказал, почему инфекцию считают "страшной".

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса. Об этом заявил врач Владимир Никифоров во время телевизионной программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Специалист уверен, что для "классической" вирусологии COVID-19 является "странным явлением".

Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно прокомментировал спикер

Инфекционист пояснил ведущему ток-шоу, что коронавирусная инфекция не следует канонам обычного патогенеза ОРВИ. Сейчас многим врачам сложно понимать причину несоответствия состояния больного и его самочувствия. Владимир Никифоров рассказал, что зачастую согласно анализам пациент должен находиться в реанимации, однако на самом деле он чувствует себя "вполне хорошо". Врач добавил, что после "мнимого благополучия" в подобных случаях следует "катастрофический обвал". Также врачей удивляет тот факт, что при наличии коронавируса на рентгеновских снимках не видно воспаления легких.

Инфекционист рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России.