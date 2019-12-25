Инфекционист рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России. Мнением поделился доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
По его словам, многие специалисты в области медицины сходятся в том, что пик наступит через полтора или два месяца — в июне или июле. Дальше будет снижение.
Малышев отметил, что нынешние цифры по заражённым COVID-19 пугать не должны — какими бы большими они не были. Потому что пик ещё впереди.
И понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше.
Николай Малышев, врач-инфекционист
По его словам, количество смертей также будет расти.
Ранее был назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки.
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