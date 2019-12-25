Количество смертей также будет расти.

Инфекционист рассказал, когда наступит пик заражения коронавирусом в России. Мнением поделился доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, многие специалисты в области медицины сходятся в том, что пик наступит через полтора или два месяца — в июне или июле. Дальше будет снижение.

Малышев отметил, что нынешние цифры по заражённым COVID-19 пугать не должны — какими бы большими они не были. Потому что пик ещё впереди.

И понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. Николай Малышев, врач-инфекционист

По его словам, количество смертей также будет расти.

Ранее был назван признак коронавируса, который появляется до кашля и лихорадки.