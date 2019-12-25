Инфекционист из Германии считает, что в 2022 году пандемия коронавируса должна пойти на спад

Он считает, что волны коронавируса будут становиться все более незначительными.

Директор Института инфекционных заболеваний и госпитальной гигиены Университетской больницы Йены Матиас Плетц считает, что в 2022 году сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу должна улучшиться. Об этом пишет агентство DPA.

Он считает, что вспышки коронавируса со временем будут становиться менее значительными даже при появлении новых вариантов. Это будет происходить, так как уже есть определенный базовый иммунитет.

Инфекционист отметил, что проблема с массовым распространением коронавируса связана с тем, что вирус поражал население, у которого не было никакого иммунитета против него в начале пандемии.

Ранее мы писали, что штамм коронавируса "альфа" научился подавлять иммунную систему.

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