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Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35
Сегодня, 13:51
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lesjasap
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Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35

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Индонезия хочет купить у России истребители Су-35 до конца этого года.

Заместитель генерального директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов рассказал о желании Индонезии приобрести наши истребители.
 
По словам спикера, Индонезия планирует закупить в России одиннадцать экземпляров Су-35. Однако, информации о сроках заключения контракта информации нет. Сообщается, что общая стоимость 11 истребителей может составить  около 1,14 миллиарда долларов. Часть представители Индонезии выплатят деньгами, а  оставшееся отдадут поставкой сырьевой продукции на сумму 570 миллионов долларов.
 
Переговоры по данной сделке проходят в Бангкоке на выставке Thailand Defense & Security. Посол Индонезии рассчитывает на подписание контракта до конца 2017 года. Ожидается, что истребители будут поставлять стране-партнеру поэтапно за период в два года.
Теги: индонезия , истребители , контракт , поставки , су-35
Категории: Новости России

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