Индонезия закупит у России 11 истребителей Су-35

Индонезия хочет купить у России истребители Су-35 до конца этого года.

Заместитель генерального директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов рассказал о желании Индонезии приобрести наши истребители.

По словам спикера, Индонезия планирует закупить в России одиннадцать экземпляров Су-35. Однако, информации о сроках заключения контракта информации нет. Сообщается, что общая стоимость 11 истребителей может составить около 1,14 миллиарда долларов. Часть представители Индонезии выплатят деньгами, а оставшееся отдадут поставкой сырьевой продукции на сумму 570 миллионов долларов.

Переговоры по данной сделке проходят в Бангкоке на выставке Thailand Defense & Security. Посол Индонезии рассчитывает на подписание контракта до конца 2017 года. Ожидается, что истребители будут поставлять стране-партнеру поэтапно за период в два года.