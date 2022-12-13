В вузах и колледжах Ленобласти проведут индексацию стипендий на 23%

Кроме того, в регионе предусмотрены стипендии для студентов, показавших высокие результаты в учёбе, а также для льготников.

С сентября в вузах и колледжах Ленобласти пройдёт индексация стипендий на 23%. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

После этого студенческая стипендия в регионе составит 2160 рублей в месяц, а стипендия аспирантов вузов – 4250 рублей в месяц. Учащиеся колледжей и техникумов будут получать по 785 рублей в месяц.

Кроме того, в Ленобласти предусмотрены стипендии для студентов, показавших высокие результаты в учёбе. Одарённые дети-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, получают по 8 тыс. рублей в месяц. Сироты, обучающиеся в техникумах, получают по 3 тыс. рублей, а студенты-инвалиды колледжей и техникумов – по 5 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что количество бюджетных мест в вузах Петербурга увеличилось до 29,5 тысячи.

Фото: Pxhere