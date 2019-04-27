Индекс промышленного производства Ленобласти вырос до 99,1% с начала года

В Ленобласти восстанавливают промышленность после потрясений 2022 года. В период с января по март индекс промышленного производства в регионе возрос на 2% и составил 99,1%. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Самую большую активность в I квартале демонстрируют целлюлозно-бумажные предприятия: прирост данного направления промышленности составил 12%.
Кроме того, есть успехи в обрабатывающей отрасли, которая возросла на 3,3%. В общей сложности на неё приходится 80% отгрузки Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что первое судно с зерном ушло из нового спецтерминала морского порта Высоцк.
Фото: Pxhere
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