Индекс промышленного производства Ленобласти вырос до 99,1% с начала года

Наибольшую активность демонстрируют целлюлозно-бумажные предприятия и обрабатывающая отрасль.

В Ленобласти восстанавливают промышленность после потрясений 2022 года. В период с января по март индекс промышленного производства в регионе возрос на 2% и составил 99,1%. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Самую большую активность в I квартале демонстрируют целлюлозно-бумажные предприятия: прирост данного направления промышленности составил 12%.

Кроме того, есть успехи в обрабатывающей отрасли, которая возросла на 3,3%. В общей сложности на неё приходится 80% отгрузки Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что первое судно с зерном ушло из нового спецтерминала морского порта Высоцк.

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