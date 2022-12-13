Первое судно с зерном ушло из нового спецтерминала морского порта Высоцк

Зерновой терминал ООО "Порт Высоцкий" – первый комплекс по перевалке зерновых на Балтике.

В четверг, 27 апреля, с нового зернового терминала в морском порту Высоцк (Ленобласть) отгрузили первую партию зерна. Более 25 тонн пшеницы отправились в одну из стран африканского региона. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Зерновой терминал ООО "Порт Высоцкий" – первый комплекс по перевалке зерновых на Балтике. Терминал спроектирован для транспортировки всех видов зерновых культур и рассчитан на перевалку 4 млн тонн зерна в год. Комплекс обладает парком хранения в 240 тыс. тонн и транспортным оборудованием мощностью 1200 т/ч.

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Фото: Piter.tv

