Иммунолог: шансы умереть без прививки от COVID-19 составляют 1 к 30

Врач объяснил, почему следует прививаться от ковида.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что шансы умереть без прививки от COVID-19 составляют 1 к 30. Такое заявление специалист сделал в интервью журналистам издания URA.RU. Эксперт объяснил, что после прививки шансы погибнуть от инфекции приравниваются к нулю, так как вакцинация позволит не допустить протекания заражения в тяжелой форме.

Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше ... если вы не привиты и заболели COVID-19, то у вас шанс умереть 1 к 30. Владимир Болибок, иммунолог

Медик заявил, что если говорить о давно циркулирующих штаммах и российских вакцинах, что из сотни вакцинированных граждан при контакте с коронавирусом заболеют только трое. Их этих трех человек ни один не погибнет из-за инфицирования.

Голикова заявила о сходстве симптомов заражения индийским штаммом с простудными.

Фото: Piter.tv