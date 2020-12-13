Президент Азербайджана провел переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ от Франции и США

Это первая встреча с сопредседателями после окончания войны.

В минувшую субботу, 12 декабря, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Алиев отметил, что он "не приглашал Минскую группу приехать с визитом". Стоит отметить, что это первая встреча президента Азербайджана с сопредседателями после окончания войны.

Но когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал: пусть приезжают, не возражаю. Может быть у них есть что мне сказать Ильхам Алиев.

В свою очередь сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о готовности урегулировать карабахский конфликт.

Напомним, что Карабахская война завершилась в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Победу одержал Азербайджан.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Нагорный Карабах вернулись более 630 беженцев.

Видео: Youtube/AZERTAC English