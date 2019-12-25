Игра Cyberpunk 2077 получила новый патч с исправлениями

Геймеры остались недовольны.

Ролевая игра Cyberpunk 2077 получила новый патч с исправлением разных ошибок. Информация об этом появилась на сайте проекта.

Отмечается, что исправлены ошибки и улучшилась быстродействие Cyberpunk 2077. Однако в комментариях геймеры пишут, что остались недовольным изменениями. Они требуют более крупные исправления и еще одно обновление.

Ране мы писали, что 21 июня ролевая игра Cyberpunk 2077 вернется PlayStation Store 21. Удалили из магазина игру более полугода назад.

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