Во вторник его представят руководству в качестве начальника столичной полиции.

Генерал-майор полиции Игорь Зиновьев назначен главой ГУ МВД Москвы. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин, пишет газета "Коммерсантъ".

Ранее данный пост занимал генерал-майор Сергей Плахих. По неофициальной информации, он подал рапорт о выходе на пенсию в феврале 2020 года.

Издание рассказывает, что во вторник Зиновьева представят руководству в качестве начальника столичной полиции.

Ранее мы рассказывали, что жители улицы Чапаева в Петербурге пожаловались на неизвестного стрелка.