Игорь Корнелюк планирует выступления накануне Нового года

Заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк намерен посвятить последний день уходящего года концертной деятельности. Такое заявление сделал сам композитор, рассказывая spb.aif.ru о своих профессиональных предпочтениях и взглядах на праздники.

Корнелюк откровенно признается, что не привык отдыхать и предпочитает рабочий ритм отдыха. Музыкант не скрывает неприязнь к традиционным новогодним празднованиям, признаваясь, что никогда не любил ночные переедания и шумные вечеринки. Корнелюку тяжело переносить саму идею бессонного Нового года, поскольку ложиться спать вовремя в такую ночь нереально. Но зато музыкант искренне радуется, когда могу работать и выступать ночью, потому что это приносит радость другим, и он чувствует себя полезным. Артист заявил, что ощущает недостаток сил и энергии: заказов поступает огромное количество, приходится фильтровать их, выбирая приоритетные. Здоровье уже не позволяет вести активный образ жизни.

Музыкант вспомнил забавную историю, приключившуюся с ним двадцать лет назад:

Представьте, сплошные "ёлки", много концертов, казалось, хорошая возможность заработать, — поделился артист. — Словом, мы "пахали" всю неделю до 31 декабря, и в новогоднюю ночь было запланировано шесть выступлений подряд. И вот еду на последний адрес и понимаю: голос пропал, и я не то что петь, разговаривать не в состоянии. Оставалась надежда, что скоро пять утра и люди разойдутся, но нет — когда открыл дверь, веселье было в самом разгаре. Тяжёлой походкой я вышел на сцену, и здесь гости вечера так обрадовались, что выхватили микрофон, дружно сами спели весь мой репертуар и ещё минут 40 благодарили — так им понравилось. Игорь Корнелюк, музыкант, заслуженный деятель искусств РФ

Фото: АиФ (Фаина Мания)