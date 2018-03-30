Известный российский кутюрье Игорь Гуляев раскритиковал показ петербургских дизайнеров

Недевано в Петербурге прошел Mercedes-Benz fashion day. Модное событие на площадке Манеж собрало всех любителей миры моды. Свои коллекции представили как известные дизайнеры, так и начинающие творцы. В показе участвовали Olya Gerasimenko, L"EREDE, IANIS CHAMALIDY, VIKKI (Victoria Afanaseva), IGOR GULYAEV и участники проекта Собака.ru "Новые имена в моде - 2018".

Самым эпатажным шоу стал показ начинающих дизайнеров - они устроили настоящее шоу с барабанами, танцами, яркими и необычными образами. Некоторые из них по-настоящему ошеломили жителей культурной столицы. Дизайнер Alina Esenina представила коллекцию женских шляп "на выход", но есть одно но - она представила их на мужчинах. На брутальных, бородатых и татуированных парней модельер надела женские платья. Дизайнер также не забыла и про главный акцент - всем накрасила губы в красный цвет.

Известный кутюрье, основатель модного дома "IGOR GULYAEV" Игорь Гуляев присутствовал на показе и высказал свое мнение на этот счет.

Мнение у меня неоднозначное. Я прекрасно понимаю, что новое поколение сегодня очень заточено на хайп и новые возможности как бы зацепить все то, чтобы сработало на историю интернета, на то, чтобы об этом говорили, на то, чтобы больше об этом написали. Но в каждой работе есть какая-то грань.

Игорь Гуляев, российский дизайнер, основатель модного дома "IGOR GULYAEV"

Я все равно за креатив, я за хайп, но когда есть какая-то мера и когда этому правильно выбрано место. Если мы учавствуем в неделе моды в Петербурге, в культурном городе - мне это режет глаз. Несколько коллекций просто были не по душе. Я не могу смотреть на грязь, это не моя история.

Игорь Гуляев, российский дизайнер, основатель модного дома "IGOR GULYAEV"

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

Видео и фото - PiterTV