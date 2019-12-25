И.о. министра лесного хозяйства Мордовии задержали по делу о хищении 3,6 млн рублей

Чиновника подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 285 УК РФ.

Исполняющего обязанности министра лесного хозяйства Мордовии задержали по делу о хищении 3,6 млн рублей из регионального бюджета. Об этом на официальном сайте сообщили местные представители Следственного комитета РФ.

На основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 285 УК РФ ("Мошенничество", "Злоупотребление должностными полномочиями"). пресс-служба СК РФ по региону

Кроме чиновника подозрение пало также на двух представителей коммерческой фирмы. В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам расследования меры пресечения. Следствие полагает, что в 2019 году профильное министерство Мордовии и компания "Автострой" заключили государственный контракт на выполнение работ. По документации стоимость составила 7,4 млн рублей. Эта сумма была перечислена на счет организации. При этом реальные работы по перевозке на полигон ила и кустарников произведены не были. Похищенными считаются 3,6 млн рублей, которыми подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

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Фото: Piter.tv