IPhone 13 получит обратную беспроводную зарядку

Обратная зарядка предполагалась еще на iPhone 11, функционал отменили.

Блогер Филип Корой и редактор зарубежного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах рассказал об особенностях серии новых iPhone 13. Предположительно, смартфоны получат название 12S.

По словам источников, в iPhone 13 будет увеличена магнитная катушка MagSafe. Не исключается также появление обратной беспроводной зарядки. Согласно документам FCC (Федеральная комиссия по связи), максимальная скорость обратной беспроводной зарядки составляет 5 Вт.

Предполагалось, что iPhone 11 будет оснащен обратной беспроводной зарядкой, но функционал отменили.

Анонс новых смартфонов от Apple может состояться 14 сентября. Ожидается, что они получат чип Apple A15 Bionic, меньшую "чёлку", улучшенное время автономной работы, обновлённые камеры и портретный режим видео.

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