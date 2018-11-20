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ИКЕА оформила спальный вагон ночного поезда "Москва-Петербург"
Сегодня, 7:52
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lesjasap

ИКЕА оформила спальный вагон ночного поезда "Москва-Петербург"

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Жители обеих столиц могут выиграть поездку в необычном оформлении.

Компания "ИКЕА" обустроила один из вагонов-купе в поезде, следующим по маршруту "Москва-Санкт-Петебург". Получить поездку в необычной обстановке можно, став участником конкурса. Попытать шанс можно с 17 февраля по 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба организации. Специалисты отмечают, что спальные места оборудованы в ночном составе до Северной столицы.

В ИКЕА уверены, что хорошо выспаться можно в совершенно неожиданном месте, даже на скорости 80 км/ч под стук колёс и позвякивание чайных стаканов

прокомментировали ситуацию сотрудники "ИКЕИ"

Специалисты напомнили, что по результатам опросов, около 80 процентов населения Земли хронически не высыпаются.

Фото: Piter.tv

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Теги: икеа, оформление вагона, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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