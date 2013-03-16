В IKEA объяснили жестокую расправу со сковородками в Кудрово, которая попала на видео

Товар был признан непригодным.

В компании IKEA объяснили, почему человек, похожий на их сотрудника, уничтожал сковородки в Кудрово. В соцсеть попало видео, как мужчина в желтом жилете ломает посуду, а затем выбрасывает ее в мусорный бак.

Как узнали "РИА Недвижимость" в пресс-службе компании, товар был неликвидным.

В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи. IKEA.

Напомним, 5 июля в компании стартовала тотальная распродажа всех оставшихся в России товаров. Из-за наплыва пользователей сайт не справлялся. На данный момент, чтобы только попасть на сайт, нужно отстоять онлайн-очередь. Товары нужно добавлять сразу в корзину: личный кабинет и список покупок не работают.

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Фото: ВКонтакте / Мария Маркова