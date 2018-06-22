Эксперты Сбера и Правительства Коми разработали предложения для ИИ-трансформации региона

В СЗФО прошла первая дизайн-сессия по искусственному интеллекту.

В Сыктывкаре прошла первая в СЗФО дизайн-сессия Сбера по ИИ-трансформации региона. Мероприятие открыли председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и глава Республики Коми Владимир Уйба.

Представители отраслевых министерств региона работали в проектных командах и на реальных кейсах изучили возможности применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в образовании, строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, транспорте, экологии. По итогам дизайн-сессии участники сформировали перечень приоритетных проектов для ИИ-трансформации Республики Коми.

По нашей инициативе в РФ действует программа ИИ-трансформации регионов. Её цель – оперативное внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы экономики. Дизайн-сессии – это своего рода мозговой штурм, на котором участники за несколько часов изучают возможности искусственного интеллекта на готовых примерах и оценивают, насколько те или иные инструменты применимы в конкретном регионе. Это практико-ориентированный подход, благодаря которому жизнь людей становится удобнее и комфортнее, а регион получает дополнительный импульс для развития. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Мы живём в эпоху, когда ИИ быстро развивается, проникает в нашу жизнь и успешно применяется в различных сферах. Безусловно, он никогда не сможет полностью заменить человека, заменить специалиста в профессии, например, учителя или врача, но совершенно точно может помочь – улучшить качество и скорость работы, сократить время на обработку информации и принятие решений. Задача сегодняшней сессии дизайн-мышления – определить как можно больше направлений, где искусственный интеллект может быть применим в нашем регионе. Владимир Уйба, глава Республики Коми

По всей России уже состоялось несколько десятков дизайн-сессий ИИ-трансформации регионов, проведённых Сбером, в которых приняли участие более тысячи государственных служащих. В результате их работы свыше 650 идей было взято для последующей реализации.

Сбер является центром компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и стороной соглашения с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект".



В сентябре Сбер в партнёрстве с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого открыли в Великом Новгороде "Школу 21". Новый кампус стал первым в СЗФО и пятым в России. Новгородская "Школа 21" дает возможность каждому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования, а главное – востребованную профессию в ИТ-сфере.

Фото: пресс-служба Сбера