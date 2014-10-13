"Школа 21" в Великом Новгороде: жители российских регионов смогут получать бесплатное образование в сфере ИТ

В день открытия "Школу 21" посетил Президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел кампус, его инфраструктуру, а также пообщался с участниками обучения.

Сбер в партнёрстве с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого открыли в Великом Новгороде "Школу 21". Новый кампус стал первым в СЗФО и пятым в России. Новгородская "Школа 21" дает возможность каждому желающему старше 18 лет получить сильные навыки программирования, а главное – востребованную профессию в ИТ-сфере.

В день открытия "Школу 21" посетил Президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел кампус, его инфраструктуру, а также пообщался с участниками обучения.

Кампус "Школы 21" в Великом Новгороде расположен в здании ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", учредителем которого является НовГУ. Общая площадь кампуса составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест – свыше 190. Всеми возможностями кампуса участники могут пользоваться круглосуточно.

Как и в других городах России, "Школа 21" в Великом Новгороде пользуется высоким спросом. Так, первый отборочный интенсив, "бассейн" уже проходят 138 человек из Великого Новгорода, Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов России. Всем участникам не из Великого Новгорода доступно бесплатное проживание в общежитии. Первое отборочное испытание в Великом Новгороде можно назвать семейным, его проходят две семейные пары и родители с детьми.

Сегодня в Великом Новгороде мы открываем пятый кампус ″Школы 21″ — в дополнение к уже работающим нашим школам в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. На очереди — новые кампусы в различных регионах России. В ноябре этого года нашему проекту исполняется пять лет — и за столь короткий срок он уже изменил ландшафт ИТ-образования в стране. Выпускники нашей школы становятся, например, предпринимателями, создают свои стартапы, а это очень нужно нашей стране с точки зрения создания новых рабочих мест. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Одна из ключевых особенностей "Школы 21" — методика обучения "Равный — равному". Она даёт участникам возможность получить сильные теоретические и практические навыки программирования, а также мягкие навыки, такие как коммуникативность, критическое мышление, креативность, умение работать в команде и многие другие.

Школа 21" в Великом Новгороде, первая подобная площадка на Северо-Западе и по количеству поданных заявок мы видим, что проект востребован. Для Новгородской области вопрос подготовки ИТ-специалистов крайне актуален, и открытие первого кампуса школы – один из лучших вариантов решения этой задачи. Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области

"Школа 21" — бесплатная школа программирования от Сбера, которая даёт возможность участникам от 18 лет бесплатно получить прикладные навыки в ИТ-сфере, а компаниям — специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации региона. На данный момент в четырёх кампусах "Школы 21" по стране учится более 4100 человек из 70 регионов России.

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования. Обучение проходит на собственной цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте.

Фото: пресс-служба Сбера