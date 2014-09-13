Оксана Федорова озвучила программу II Международного фестиваля "Мир классического романса" в Петербурге

Фестиваль состоится с 5 по 8 декабря и обещает быть насыщенным и интересным для публики любого возраста.

Президент Международного фестиваля "Мир классического романса", заслуженная артистка России Оксана Федорова рассказала "Петербургскому дневнику" о том, какую интересную программу приготовили для зрителей фестиваля в этом году.

Фестиваль состоится с 5 по 8 декабря и обещает быть насыщенным и интересным для публики любого возраста. Программа состоит из четырех концертов, двух мастер-классов и выставки фотографий. Главной идеей фестиваля снова остается продвижение жанра романса как уникального элемента музыкальной культуры, объединяя исполнителей из разных уголков планеты и знакомя слушателей с богатством мировых культурных традиций. Вместе с тем появились новые форматы, сделавшие концепцию фестиваля более многообразной и привлекательной для широкой аудитории.

Говоря о специальном проекте "Псковские сказы", включенном в программу, Оксана Федорова объяснила, что постановка посвящена Году защитника Отечества и рассказывает героическую историю древнего русского города Пскова. Будучи родом из Пскова, Федорова призналась, что эта идея родилась естественным образом и ей приятно рассказать миру о своем родном городе, прославленном своими воинскими подвигами и стоящем на страже северного рубежа нашей Родины с древности и до наших дней.

Завершающим днем фестиваля выбран 8 декабря, посвященный 185-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Будут исполнены знаменитые романсы Чайковского в зале Шереметевского дворца. Федотова отметила, что популярность произведений Чайковского обусловлена необычайной искренностью, присущей каждому его творению, способной глубоко затронуть чувства самого внимательного слушателя.

Откроются мероприятия фестиваля 5 декабря мастер-классами народной артистки России Ирины Соболевой и заслуженного артиста Татарстана Алексея Тихомирова в Академии талантов. Послушать лекции и поучаствовать в занятиях смогут студенты вузов и среднеспециальных образовательных учреждений, а также все желающие зрители.

Далее последует лекция-концерт Гюльнары Масляевой, музыковеда и концертного директора Фонда поддержки искусства, рассказывающая о вокальном наследии Сергея Рахманинова. Китайская певица Ван Цянь дополнит выступление исполнением романсов Рахманинова разных лет.

Особенность фестиваля, по словам Оксаны Федоровой, заключается в выборе выдающихся исторических площадок Петербурга: Филармония, Капелла, Шереметевский дворец. Артистка уверена, что атмосфера старинных залов усиливает впечатление от прослушивания камерной музыки, погружая слушателей в особую эпоху.

Федорова надеется, что фестиваль подарит участникам живое общение, вдохновение и создаст условия для возвращения интереса широкой общественности к классическому жанру романса.

Фото: Виталий Деменко