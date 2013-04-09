III Международный строительный чемпионат в Петербурге привлёк более 1500 специалистов

Мероприятие продлится до 20 октября.

На площадке КВЦ "Экспофорум" прошло торжественное открытие Международного строительного чемпионата. Событие привлекло более 1500 специалистов отрасли из российских регионов и стран СНГ. В качестве организаторов мероприятия выступили Минстрой РФ, а также Госкорпорация "Росатом", президентская платформа "Россия – страна возможностей", ПАО "Газпром" и городское Правительство. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В 2023 году в рамках чемпионата будут определены победители в 25 номинациях: они поборются за призовой фонд, размер которого составляет 53,1 млн рублей. Темой соревнований стали "Технологии нового времени". В неё входит соревновательный блок, деловая программа и выставочная экспозиция. Все соревнования разделены на три основных блока: строительство, проектирование объектов и управление проектом строительства. Также функционирует молодёжное направление, в котором свои умения продемонстрирует Школьная лига для учащихся 8-10 классов. Для ребят проведут творческое состязание в 4-ёх номинациях ("Технологии в строительстве", "Эффективность строящихся и эксплуатируемых объектов", "Строительство и окружающая среда", "Организация строительного производства").

С приветственными обращениями к участникам и гостям чемпионата выступили Президент РФ Владимир Путин, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Наиболее крупной командой на мероприятии является сборная Северной столицы, состоящая более чем из 100 строителей города на Неве. Как подчеркнул вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, профессионализм местных специалистов строительной отрасли является законодателем и в развитии строительной науки.

Когда стартовал I Международный строительный чемпионат, в 2021 году именно в Санкт-Петербурге впервые в истории России был разработан в цифре полноценный объект социальной инфраструктуры — детского сада. И сегодня мы отличаемся не только тем, что держим высокую планку по достаточным объёмам строительства, мы также ставим рекорды в части строительства объектов сопутствующей инфраструктуры, потому что именно строители делают жизнь и горожан, и гостей Северной столицы и комфортнее, и качественнее Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Международный строительный чемпионат продлится до 20 октября.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности проходит в Петербурге.

Фото: портал "Строительный Петербург"