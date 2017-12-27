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ИГ* взяло на себя ответственность за расстрел людей возле храма в Кизляре

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Опубликовано видео из Кизляра, где в воскресенье молодой мужчина расстрелял 5 человек, еще 4 человека получили ранения.

Накануне, 18 февраля, в центре Кизляра прогремели выстрелы. В результате стрельбы погибло 5 женщин. Еще две женщины и два полицейских были ранены.

22-летний Халил Халилов, уроженец Дагестана, вооруженный охотничьим ружьем и ножом прошелся свободно по улицам города и пришел к храму. Мужчина с ружьем намеревался зайти в храм и открыть там огонь по людям, но перед ним успели закрыть двери. Тогда он открыл огонь по людям, которые были на улице. Халилов убил 5 пожилых женщин и ранил еще двух женщин и двух полицейских. Халилов был уничтожен.

Пострадавшие срочно были доставлены в больницу. Женщины были прооперированы, состояние их диагностируется как тяжелое. У мужчин состояние средней тяжести. У них ранения нижних конечностей.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Агентство Reuters сообщило, что ответственность за нападение в Кизляре взяла на себя террористическая группировка ИГ*(запрещенная в России террористическая организация). Доказательств причастности к убийству ИГ* не предоставило. 

*"Исламское государство" (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Видео: YouTube

Теги: видео расстрела , дагестан , игигил , кизляр , тероризм
Категории: Лента новостей Происшествия Терроризм Новости России

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