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Hyundai начнет массово выпускать двигатели в Петербурге с 2021 года
Сегодня, 22:44
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smirenny

Hyundai начнет массово выпускать двигатели в Петербурге с 2021 года

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Каждый седьмой автомобиль Hyundai производят в России производится на заводе в Петербурге.

В пятницу, 5 июня, стало известно, что Hyundai начнет массово выпускать двигатели на новом петербургском заводе в октябре 2021 года. Об этом стало известно по итогам разговора губернатора города с президентом региональной штаб-квартиры Хендэ Мотор Сон Кёнг Су.

Губернатор также уточнил, что Hyundai и Северная столица сотрудничают более 10 лет, к тому же каждый седьмой автомобиль компании в России производится на заводе в Петербурге. Помимо этого уровень локализации производства составляет 47%.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе появится завод "Газпрома".

Фото: pixabay

Теги: hyundai, двигатель, завод hyundai спб, машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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