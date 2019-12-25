Hyundai начнет массово выпускать двигатели в Петербурге с 2021 года

В пятницу, 5 июня, стало известно, что Hyundai начнет массово выпускать двигатели на новом петербургском заводе в октябре 2021 года. Об этом стало известно по итогам разговора губернатора города с президентом региональной штаб-квартиры Хендэ Мотор Сон Кёнг Су.
Губернатор также уточнил, что Hyundai и Северная столица сотрудничают более 10 лет, к тому же каждый седьмой автомобиль компании в России производится на заводе в Петербурге. Помимо этого уровень локализации производства составляет 47%.
Ранее мы писали, что в Выборгском районе появится завод "Газпрома".
Фото: pixabay
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