Hyundai Solaris влетел в припаркованные машины на Маршала Тухачевского

Автомобиль повредил 6 иномарок.

В воскресенье, 12 декабря, в Красногвардейском районе произошло массовое ДТП. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Утро для водителей, оставивших автомобиль на Маршала Тухачевского, началось с недоумения и досады. Водитель Hyundai Solaris на скорости не справился с управлением и врезался в припаркованные легковушки. Так, он повредил шесть иномарок.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе автомобиль врезался в троллейбус и отлетел в столб.

Фото: телеграм-канал Мегаполис