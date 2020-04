Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме

Скорее всего, роль будет эпизодической, но информация довольно не точная.

По информации ресурса We Got This Covered, Хью Джекман, согласно планам руководства студии, может вернуться на экраны в образе Росомахи в третьей части "Дэдпула".

Скорее всего, роль будет эпизодической, но информация довольно не точная. При этом инсайдеры думают, что Джекман впоследствии может стать полноценной частью вселенной Marvel.

Ни киностудия, ни актер никаких комментариев не дают.

Хью Джекман и Патрик Стюарт вошли в Книгу рекордов Гиннеса как "самые старые супергерои".

