Хью Джекман и Патрик Стюарт вошли в Книгу рекордов Гиннеса как "самые старые супергерои"

Имена актеров будут добавлены в издание, которое выйдет в 2020 году.

Хью Джекман вместе со своим коллегой Патриком Стюартом вошли в Книгу Рекордов Гиннеса как актеры с "самой длинной карьерой супергероя Marvel в кино". Об этом сообщил портал Screen Rant.

Дебют обоих артистов в качестве персонажа кинокомикса состоялся в 2000 году в фильме "Люди Икс". Исходя из съемочного процесса карьера обоих длилась 16 лет и 228 дней. По информации Screen Rant имена актеров будут добавлены в издание Книги рекордов Гиннеса, которое выйдет в 2020 году.





Напомним, что в 2017 году на экраны вышел сольный фильм про Россомаху под названием "Логан". Еще до выхода картины Хью Джекман заявил, что он в последний раз примерил на себя образ супергероя.

Ранее на Piter.TV: Бельгийский оператор связи переснял популярный клип 2000 года Bomfunk MC"s - Freestyler

Фото: guinnessworldrecords.com

Видео: Video Cinema - Films