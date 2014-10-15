Хуснуллин: землю для строительства домов на селе нужно давать бесплатно

Вице-премьер РФ оценил необходимость создания инфраструктуры в малых населенных пунктах.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что землю для строительства домов на селе нужно давать бесплатно. Такое заявление чиновник сделал в рамках лекции-экскурсии в рамках просветительского марафона "Новое знание". Выступление прошло в Ульяновске. Он призвал стимулировать данную отрасль за счет формирования благоприятных условий для собственников.

Конечно, чтобы люди жили на селе, нужно создать условия, чтобы можно было строить дешевый дом. То есть землю надо бесплатно давать, сети подводить, ипотеку льготную давать… У человека должна быть гарантированная работа на селе, и у него должны быть хорошие дороги. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт объяснил участникам мероприятия, что для развития сельского строительства необходимо также создавать там инфраструктуру и заниматься архитектурным обликом. Он заметил, что приезжая в село человек должен получать удовольствие от того, что он в нем находится или живет.

Вице-премьер Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства КАД-2.

Фото: Piter.tv