Вице-премьер Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства КАД-2

Нужно определить источники финансирования трассы.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал о том, что в ближайшие месяцы нужно решить вопрос с обходом Петербурга. Его слова процитировали "РИА Новости".

Хуснуллин дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать вопрос с трассировкой, источниками финансирования и сроками реализации проекта. Пока неизвестно, будет ли новая трасса платной, и кто будет ее строить.

Вопрос о строительстве КАД-2 на этой неделе не совещании с губернаторами Петербурга и Ленобласти поднял президент Владимир Путин.

Ранее Piter.TV рассказывал, что будет, если не построить КАД-2.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"