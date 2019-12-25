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Вице-премьер Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства КАД-2
Сегодня, 16:45
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Вице-премьер Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства КАД-2

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Нужно определить источники финансирования трассы.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сказал о том, что в ближайшие месяцы нужно решить вопрос с обходом Петербурга. Его слова процитировали "РИА Новости".

Хуснуллин дал поручение "Автодору" и Минтрансу проработать вопрос с трассировкой, источниками финансирования и сроками реализации проекта. Пока неизвестно, будет ли новая трасса платной, и кто будет ее строить. 

Вопрос о строительстве КАД-2 на этой неделе не совещании с губернаторами Петербурга и Ленобласти поднял президент Владимир Путин. 

Ранее Piter.TV рассказывал, что будет, если не построить КАД-2. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад-2, обход петербурга, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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