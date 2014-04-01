Хуснуллин: Ставка по кредитам для застройщиков будет поддерживаться на уровне 15%

Кабмин выделит на задачу 35 млрд рублей.

Ставка по кредитам для застройщиков будет поддерживаться на уровне 15%. Такими сведениями с журналистами во время правительственного брифинга поделился российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник заметил, что кабинет министров субсидирует льготное кредитование таким компаниям. На данные нужды из федерального бюджета будет направлено порядка 35 млрд рублей. Чиновник уверен в том, что правительственная антикризисная мера позволит государству обеспечить кредитование банками, которые из-за изменения ключевой ставки начали отказывать в займах клиентам.

Хуснуллин рассказал о мерах, принятых, чтобы остановить рост цен на жилье.

Фото и видео: Правительство России

