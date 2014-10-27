Хулиганы сообщили о заложенной бомбе в жилом доме на улице Оптиков

Полиция ищет мужчину, который "разыграл" сотрудников по телефону.

Накануне в диспетчерскую правоохранительных органов Приморского района поступила информация о заложенной в жилом доме бомбе. Полиция выехала на улицу Оптиков, но не обнаружила никаких подозрительных объектов. Эвакуировать людей не пришлось.

Представители службы рассказали, что к ним позвонил мужчина, который сообщил, что “Татьяна Николаевна” хочет взорвать дом, так как является террористкой.

В настоящее время сотрудники разыскивают хулигана, сообщившего ложную информацию. Известно, что преступник звонил с мобильного устройства, который зарегистрирован на 32-летнего петербуржца. Идет работа по установлению местонахождения злоумышленника.