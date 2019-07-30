Хулиган "заминировал" Пушкинский районный суд из-за того, что его не развели с женой

Ранее мужчина подавал жалобу на судью из-за вынесенного решения по делу о его бракоразводном процессе.

В среду утром, 28 декабря, шутник "атаковал" Пушкинский районный суд. Неизвестный позвонил сотруднице учреждения и предупредил, что взорвет здание на Школьной улице, дом 2, корпус 2.

По информации Piter.tv, на место ЧП прибыли правоохранители. Они осмотрели объект и прилегающую территорию. Ничего опасного оперативники не нашли. Эвакуацию проводить не стали.

Теперь решается вопрос возбуждении уголовного дела. Добавим, что ранее мужчина подавал жалобу на судью из-за вынесенного решения по делу о его бракоразводном процессе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: 12-летний петербуржец получал интимные фото в мессенджере от неизвестного.

Фото: Pxhere