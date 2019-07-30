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Хулиган "заминировал" Пушкинский районный суд из-за того, что его не развели с женой
Сегодня, 9:05
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Хулиган "заминировал" Пушкинский районный суд из-за того, что его не развели с женой

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Ранее мужчина подавал жалобу на судью из-за вынесенного решения по делу о его бракоразводном процессе.

В среду утром, 28 декабря, шутник "атаковал" Пушкинский районный суд. Неизвестный позвонил сотруднице учреждения и предупредил, что взорвет здание на Школьной улице, дом 2, корпус 2.  

По информации Piter.tv, на место ЧП прибыли правоохранители. Они осмотрели объект и прилегающую территорию. Ничего опасного  оперативники не нашли. Эвакуацию проводить не стали. 

Теперь решается вопрос  возбуждении уголовного дела.  Добавим, что ранее мужчина подавал жалобу на судью  из-за вынесенного решения по делу о его бракоразводном процессе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: 12-летний петербуржец получал интимные фото в мессенджере от неизвестного.

Фото: Pxhere

Теги: атаковал суд, заминировал здание, полиция, пушкин, школьная улица, шутник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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