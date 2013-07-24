Хулиган с бородой избил выпивших петербуржцев в парке Есенина

Мужчину обидело, что две подруги громко высказывались о том, как плохи современные мужчины. Не дослушав диалог дам, он принялся драться.

Пятничным вечером, 4 июня, после прогулки по парку Есенина с подругой петербурженка попала в больницу. На дам напал хулиган. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Выпившие женщины гуляли в Невском районе и громко обсуждали недостатки современных мужчин. Одному из прохожих не понравились жестокие высказывания подруг, поэтому он решил отомстить сплетницам и бросился на них с кулаками.

Несчастных бросился спасать другой прохожий, но разбойник чуть не проломил ему череп. Мужчину забрали в больницу с геморрагическим шоком и скальпированной раной в височной области.

Госпитализировали и одну из громкоголосых женщин. Медики диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, гематому и ушибы. После осмотра ее отпустили домой.

"Защитник сильного пола" скрылся с места преступления. Полиция ищет бунтаря. По словам потерпевших, он был одет в темные шорты и белую футболку, на голове - серая кепка, отличительная черта - борода с сединой.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пенсионерка сломала позвоночник, столкнувшись с самокатом.

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