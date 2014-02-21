Худрук Театра им. Комиссаржевской попал в реанимацию с инфарктом

Как рассказал Краско, художественному руководителю уже легче.

Во вторник, 6 декабря, стало известно, что художественный руководитель Театра им. Комиссаржевской Виктор Новиков попал в реанимацию кардиоцентра. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на народного артиста Ивана Краско.

Как рассказал Краско, Новиков попал в реанимацию с инфарктом. Он добавил, что художественному руководителю уже легче.

Напомним, Виктору Новикову 79 лет. Он возглавил Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В. Ф. Комиссаржевской в 1991 году.

Ранее стали известны имена лучших театральных актеров Петербурга. Лучшим спектакле на большой сцене стала постановка Театра им. Комиссаржевской "Трепет моего сердца" Александра Баргмана.

Фото: Piter.tv

