Худрук Александринского театра Фокин получил поздравления с юбилеем от властей Петербурга

Поздравления театральный режиссер получил и от исполнительной, и от законодательной власти.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин получил поздравления с юбилеем от властей Петербурга. Со знаменательным событием Фокина поздравил губернатор города Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Беглов отметил, что Валерий Фокин возродил славу сцены, вдохнул в нее новую жизнь. Здание театра, которое находится под охраной ЮНЕСКО, было полностью отреставрировано. Театр получил новую сцену для творческих экспериментов, напомнили в Смольном. За годы работы в Александринском театре Валерий Фокин лично поставил 18 спектаклей.

Глубокий психологизм и зрелищные сценические образы отличают каждое Ваше представление. Талант выдающегося режиссера, неустанный труд и преданность своему делу стоят за успехом Ваших спектаклей не только на подмостках российских, но и многих зарубежных театров Вячеслав Макаров

Фото: Piter.tv