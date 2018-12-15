Художники angel.lev.spb нарисуют нового Ангела на улице Маяковского

Ночью неизвестные испортили работу художников. И написали поверх рисунка "Оставьте город в покое".

Сегодня на улице Маяковского неизвестные оставили надпись "Оставьте город в покое" прямо поверх Ангела, которого нарисовали художники angel.lev.spb. Студенты академии Штиглица рассказали Piter.TV, что они нарисуют нового Ангела вместо испорченного.

Наша задача – делать окружающий мир чуть красивее, чуть-чуть добрее. Но в сообществе стритарта есть ребята, чья главная задача – протест и провокация. За свою работу нам очень обидно, но у улицы нет ни законов, ни правил, ни художественных, ни этических, – рассказали художники

Художники angel.lev.spb: "Если у кого-то поднимается рука замазывать Ангела – Бог им судья".

Видео: Piter.TV