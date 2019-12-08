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Художник съел банан, проданный за 120 тысяч долларов

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Ранее этот арт-объект был продан французскому коллекционеру.

Вечером 7 декабря, в США американский художник грузинского происхождения съел работу "Комик" итальянского художника Маурицио Каттелана. На ярмарке современного искусства Art Basel оказался выставлен банан, который прикрепили к стене скотчем. Датуна решил съесть фрукт и назвал это перфомансом "Голодный художник".

Полицейские вывели Датуну из зала выставки, однако арестовывать не стали. Банан позже был заменен на новый. 

Ранее на Piter.TV – Художник Константин Бенькович: "Наш стрит-арт – на 90% пошло и безвкусно"

Фото: REUTERS, Getty Images

Видео: instagram.com/david_datuna 

Теги: бананы, искусство, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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