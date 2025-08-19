Художник-фотограф Государственного Эрмитажа — о работе, выставках и счастье

Молодковец признался, что самым непростым этапом в работе над книгой было подбор изображений из обширного архива, накопленного за тридцать лет его работы в музее, чтобы точно отразить идеи автора текста.

Художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец поделился с "Петербургским дневником" историей о создании уникальной книги Михаила Пиотровского "Эрмитаж земной и небесный", иллюстрированной его работами. Рассказывая о технике печати изображений, использованной в издании, Молодковец упомянул метод гелиогравюры, возникший в середине XIX столетия после революции, вызванной появлением фотографии. Именно эта техника использовалась для украшения книги, выпущенной издательством "Редкая книга из Санкт-Петербурга".

Молодковец признался, что самым непростым этапом в работе над книгой было подбор изображений из обширного архива, накопленного за тридцать лет его работы в музее, чтобы точно отразить идеи автора текста. Говоря о распространённом мнении, что он занимает должность главного фотографа Эрмитажа, Молодковец заметил, что такого положения не существует, оно возникло случайно благодаря журналистам. Он уточнил, что его официальная должность звучит как "художник-фотограф Государственного Эрмитажа", подчеркнув, что эта формулировка подразумевает необходимость творческого подхода к работе.

Фотограф описал процесс выбора объектов съёмки следующим образом: вдохновляясь коллекцией Эрмитажа, состоящей из трёх миллионов экспонатов, уникальных интерьеров и реставрационных процессов, он часто находит прекрасные кадры буквально на ходу, посещая музей. Он выразил сожаление, что многие из снятых фотографий долго ждут публикации, подчёркивая важность демонстрации своих работ зрителям.

Однажды Юрий Молодковец создал выставку "Уединение. Эрмитаж ночью", основанную на впечатлениях, полученных во время вечерних прогулок по тихим залам музея. Его привлекали моменты, когда произведения искусства оставались одни, свободны от людских взглядов, освещённые лишь светом луны и ночным городом. Хотя идея возникла давно, реализация потребовала долгих лет подготовки и специальной съемки на чёрно-белую плёнку с длинными выдержками. Эта выставка, состоявшаяся в 2006 году, оказалась единственной в своём роде и послужила примером уникальности творчества художника-фотографа.

Ранее депутат Четырбок рассказал подробности о работе над проектом бюджета Петербурга.

Фото: из личного архива Юрия Молодковца