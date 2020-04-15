Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+

Вся линейка Honor 30 получила OLED-дисплей.

Компания Huawei представила линейку Honor 30. Производитель представил сразу три смартфона: базовый Honor 30, продвинутый 30 Pro и самую топовую модель P30 Pro+.

Вся линейка Honor 30 получила OLED-дисплей. В базовом смартфоне экран 6,53 дюйма с разрешением Full HD+, в двух остальных моделях экран отличается изгибами по краям.

Honor 30 Pro+ получил камеру с тремя модулями. Основной сенсор на 50 Мп, широкоугольник на 16 Мп и телевик на 8 Мп. Также имеется пятикратный оптический зум. Honor 30 Pro также имеет три камеры: на 40, 16 и 5 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Базовый Honor 30 имеет более простые четыре камеры на 40 Мп, 8 Мп широкоугольная, 8 Мп телефото (2-кратный зум) и 2 Мп для макро.

Все модели поддерживают 5G.

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Фото: Huawei

Видео: YouTube/ Argus World