Речь идет о смартфонах P50 и P50 Pro.

Компания Huawei анонсировала новую флагманскую линейку смартфонов. Представлены в том числе будут смартфоны P50 и P50 Pro. Об этом сообщает GSM Arena.

Так, компания представила смартфоны с процессорами Kirin и Snapdragon на выбор. Сейчас похожие устройства выпускает компания Samsung, флагманские смартфоны которой выходят с чипами Exynos и Snapdragon.

Отмечается, что телефон Huawei P50 доступен только с процессором Kirin 9000, а P50 Pro – с Snapdragon 888.

Смартфон P50 имеет 6,5-дюймовый OLED-экран разрешением 2700х1224 пикселей и частотой до 90 герц. У телефона три камеры. Разрешение объективов составляет 50, 12 и 13 мегапикселей.

Видео: YouTube / Huawei Mobile