На Канонерском острове требуется референдум: храм или сквер?

У жителей острова спросят мнение о сохранности сквера и переноса храма в другую локацию.

На Канонерском острове храм Кирилла и Мефодия появится в центре сквера. Из-за многочисленных жалоб местных жителей чиновники рассматривают возможность переноса религиозного объекта за пределы зеленой территории. На данный момент в Смольном предлагают петербуржцам предложить собственное место для возведения храма.

Ситуацию под контроль с 19 марта взяла Кремлевская комиссия по урегулированию локальных конфликтов. Специалисты предлагают вынести вопрос на "референдум". За две недели активисты должны узнать мнение местного населения, а до второго апреля предоставить результаты экспертам.

Напомним, что на данный момент на острове проживает 4,3 тысячи человек. В рамках проведения референдума должны проголосовать все жители старше 16 лет. Опрошенным необходимо ответить положительно или отрицательно на данную формулировку вопроса "как вы относитесь к инициативе строительства на Канонерском острове православного храма на земельном участке, расположенном юго-западнее дома 9".

Добавим, что сам приход готов перенести стройку на соседний пустырь

Фото: Piter.tv