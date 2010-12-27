Храм Нептуна в парке Монрепо заметно преобразился

Вокруг храма появились "золотые дорожки" и пропала засохшая сосна.

Последние несколько недель сильно преобразили парк Монрепо и особенно заметные изменения затронули Храм Нептуна. Так, вокруг храма реставраторы проложили новые дорожки из "золотого песка", как они называют его сами. По изначальному проекту, тропинки ведущие через парк были именно такими, потому обновление только добавило исторической достоверности парковой композиции. Тем не менее, рабочие внесли в конструкцию тропинок усовершенствование: так, под верхним слоем песка расположился крупный гравий, благодаря которому парковые тропы будут хорошо пропускать воду, а значит - дольше продержатся в их сегодняшнем, обновленном состоянии.

Также реставраторы приступили к гарантийной замене одной из двух сосен, посаженных вокруг храма. К сожалению, один из двух саженцев сосен, призванных воссоздать изначальный вид скального берега не прижился, потому на днях засохшее дерево убрали. На следующий год реставраторы будут вновь решать этот вопрос в соответствии с гарантийными обязательствами.

Фото: пресс служба музея-заповедника "ПАРК МОНРЕПО"